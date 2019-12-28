2019-12-28T19:21:29+03:00
Общество

Житель Светлогорска с помощью манипулятора украл морской контейнер

Николай Литвинов
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Масштабная кража произошла на улице Юбилейной в поселке Малое Васильково. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, неоднократно судимый 41-летний житель Светлогорска воспользовался услугами знакомого водителя манипулятора, которого он попросил помочь с вывозом морского контейнера. Впоследствии злоумышленник сдал контейнер в пункт приёма металлолома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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