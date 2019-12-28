В Черняховске у мужчины изъяли 70 свертков с героином

28 Дек. 19:24 2019-12-28T19:24:28+03:00

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Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого еще 23 декабря в подъезде одного из домов по улице Советской Черняховске. При личном досмотре у мужчины обнаружили 70 полимерных свертков с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что в пакетиках находился героин. Также оперативникам удалось установить, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

- В настоящее время задержанный доставлен в изолятор временного содержания. Полицейские выясняют, где и у кого он приобретал партии наркотических средств, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств», которая предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU