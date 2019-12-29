В Советске отремонтировали набережную за 140 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-29T11:47:05+03:00

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В Советске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтировали набережную. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на объекте отремонтировали нижнюю подпорную стенку, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, детские комплексы, площадки с игровым и спортивным оборудованием. Установлены скамьи, малые архитектурные формы и урны, новое освещение. Созданы условия для развития малого бизнеса – на территории предполагается работа кафе, прокат спортивного инвентаря.

«Дальше администрация должна работать с малым бизнесом, чтобы обустроить места для кафе, проведения мероприятий спортивного и туристического направления. Когда территорию развивают комплексно, обеспечивают необходимой инфраструктурой, предприниматели охотнее развивают на таких площадках бизнес», – отметил губернатор Антон Алиханов.

Стоимость работ по благоустройству набережной составила 140,5 млн рублей, из них федеральный грант – 75 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU