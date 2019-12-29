2019-12-29T12:54:29+03:00
Общество

В Железнодорожном капитально отремонтировали 33 дома

Виктор Сергеев
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..Фото: Instagram.com
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В Железнодорожном в рамках первого этапа благоустройства капитально отремонтировали 33 дома. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«В следующем году выделили средства на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади», - отметил глава региона.

Напомним, в этом году в Железнодорожном реализуется комплексный подход к благоустройству, который должен улучшить качество жизни в поселке и повысить его туристическую привлекательность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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