В Железнодорожном капитально отремонтировали 33 дома
.Фото: Instagram.com
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В Железнодорожном в рамках первого этапа благоустройства капитально отремонтировали 33 дома. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
«В следующем году выделили средства на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади», - отметил глава региона.
Напомним, в этом году в Железнодорожном реализуется комплексный подход к благоустройству, который должен улучшить качество жизни в поселке и повысить его туристическую привлекательность.
ИСТОЧНИК KP.RU