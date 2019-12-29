Коммунальные службы Калининграда с 31 декабря переходят на круглосуточное дежурство

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-29T13:22:07+03:00

В каждой жилищно-эксплуатационной организации организуют дежурство сантехников, электриков, сварщиков и других специалистов

Изменить размер текста: A A

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в Калининграде в круглосуточном режиме будут работать аварийные бригады жилищно-коммунальных служб и предприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во всех организациях, отвечающих за снабжение горожан теплом, горячей и холодной водой, электроэнергией днем и ночью будет организовано круглосуточное дежурство специалистов-ремонтников и руководящего состава.

«В каждой жилищно-эксплуатационной организации организуют дежурство сантехников, электриков, сварщиков и других специалистов, которые должны оперативно реагировать на заявки жителей. В администрации Калининграда также назначены ответственные должностные лица. Они ежедневно будут координировать деятельность городских служб», - отметили в городской пресс-службе.

По проблемам тепло-, водоснабжения и другим аварийным ситуациям на городских территориях в праздники жители Калининграда могут обращаться круглосуточно по телефонам:

- Единая дежурно-диспетчерская служба: 596-400;

- Диспетчерская МП «Калининградтеплосеть»: 667-105, 667-107;

- Диспетчерская МП «Водоканал»: 667-667.

- Диспетчерская ОАО «Янтарьэнерго»: 464-614, 461-506.

В период новогодних праздников Региональным оператором будет обеспечена работа «горячей линии» по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов:

– по телефону 312-410 (с 1 по 8 января 2020 г., с 08:00ч до17:00ч.);

– на сайте Регионального оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU