Калининградец застрелил приятеля из раритетной винтовки
От полученного огнестрельного ранения сельчанин скончался на месте происшествия
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В Полесске будут судить местного жителя, который застрелил своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Инцидент произошел в ночь на 10 мая этого года в поселке Загородный. Мужчина сначала избил своего собутыльника, а затем выстрелил в него из винтовки «Вальтер» образца 1933 года.
От полученного огнестрельного ранения сельчанин скончался на месте происшествия. На стрелявшего завели два уголовных дела – за убийство и незаконное хранение оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU