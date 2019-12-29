Калининградец застрелил приятеля из раритетной винтовки

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-29T14:10:11+03:00

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В Полесске будут судить местного жителя, который застрелил своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая этого года в поселке Загородный. Мужчина сначала избил своего собутыльника, а затем выстрелил в него из винтовки «Вальтер» образца 1933 года.

От полученного огнестрельного ранения сельчанин скончался на месте происшествия. На стрелявшего завели два уголовных дела – за убийство и незаконное хранение оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU