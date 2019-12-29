На ул. Черняховского образовалась огромная пробка из-за ДТП с автобусом
Авария произошла около рынка
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В воскресенье днем на ул. Черняховского образовалась огромная пробка из-за ДТП с автобусом. Об этом сообщают очевидцы.
Авария произошла около рынка. Водитель рейсового автобуса №44 начался перестаиваться на остановку с крайнего левого ряда и допустил столкновение с УАЗом.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ул. Черняховского «стоит» от кольца на пл. Василевского до площади Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU