СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-29T14:17:21+03:00

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В воскресенье днем на ул. Черняховского образовалась огромная пробка из-за ДТП с автобусом. Об этом сообщают очевидцы.

Авария произошла около рынка. Водитель рейсового автобуса №44 начался перестаиваться на остановку с крайнего левого ряда и допустил столкновение с УАЗом.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ул. Черняховского «стоит» от кольца на пл. Василевского до площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU