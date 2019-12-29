Алиханов анонсировал масштабный ремонт домов в исторической части Советска
.Фото: Instagram.com
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Губернатор Антон Алиханов анонсировал масштабный ремонт домов в Советске. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.
«В следующем году в Советске дополнительно отремонтируем 38 жилых домов в историческом центре», - написал он, добавив многозначительные хэштэги #стыдкакдвигателькапитальногоремонта #Советск #обещалисделали
Напомним, в этом году в Советске капитально отремонтировали набережную в рамках федерального нацпроекта за 140 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU