Алиханов анонсировал масштабный ремонт домов в исторической части Советска

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-29T14:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Антон Алиханов анонсировал масштабный ремонт домов в Советске. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«В следующем году в Советске дополнительно отремонтируем 38 жилых домов в историческом центре», - написал он, добавив многозначительные хэштэги #стыдкакдвигателькапитальногоремонта #Советск #обещалисделали

Напомним, в этом году в Советске капитально отремонтировали набережную в рамках федерального нацпроекта за 140 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU