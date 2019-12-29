2019-12-29T14:54:34+03:00
Общество

Полиция Балтийска объявила в розыск вора, укравшего из квартиры юбилейные медали

Виктор Сергеев
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Фото подозреваемогоФото подозреваемогоФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Балтийска объявила в розыск подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник 8 декабря пробрался в одну из квартир на улице Калининградское шоссе в Приморске и украл 7 карт памяти, юбилейные медали ВМФ России и деньги.

Если вам что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (40145) 6-92-20, 8 999 092 31 82 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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