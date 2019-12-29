Власти вновь выставили на продажу замок Прейсиш-Эйлау в Калининградской области

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-29T15:24:43+03:00

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Региональные власти вновь выставили на продажу объект культурного наследия – замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Об этом сообщается на сайте Конкурсного агентства Калининградской области.

Начальная цена продажи составляет 6,3 млн рублей. В конкурсной документации отмечается, что замок является объектом культурного наследия, поэтому новый собственник должен будет предусмотреть средства на проведение работ по сохранению памятника истории.

Напомним, в прошлом году власти области пытались уже продать замок за 9,6 млн рублей, однако открытый конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU