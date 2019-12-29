В Багратионовском районе «Форд» врезался в дерево, водитель травмирован
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В Багратионовском районе в ДТП пострадал водитель «Форда». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла около трех часов ночи на автодороге «Ладушкин-Корнево-Донское». 42-летний водитель «Форда» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU