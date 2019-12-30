2019-12-30T10:24:00+03:00
Происшествия

В Калининграде ночью сгорели два автомобиля

Пожар случился на улице Пионерской
Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник 30 декабря пожарные по тревоге выезжали на улицу Пионерскую в Калининграде. В 00.49 поступило сообщение о горящей машине.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в автомобиле выгорел моторный отсек на площади 2 квадратных метров, частично закопчен и поврежден салон.

У припаркованного рядом автомобиля оплавилось правое зеркало и пластиковые части двери, частично повреждено лакокрасочное покрытие.

Причину пожара выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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