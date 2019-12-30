На ул. Тургенева в Зеленоградске пенсионерка на «Нисане» сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-30T10:56:49+03:00

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В Зеленоградске в воскресенье, 29 декабря, сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Тургенева около 8 часов вечера. 60-летняя водитель «Ниссана» сбила женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU