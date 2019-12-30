Объявлен конкурс на строительство детсада на Борисовском бульваре в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-30T10:57:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Калининграда объявила аукцион на строительство детского сада на Борисовском бульваре, 15. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

На строительство дошкольного учреждения выделено 222,4 млн рублей. Новый детский сад, рассчитан на 225 мест и будет очень похож на своих старших «братьев»: детсад № 48 на ул. Левитана, работающий с 2015 года, и новый корпус садика № 57 на ул. Карамзина.

Всего на двух этажах детского сада запланировано разместить 10 возрастных групповых ячеек, группы раннего возраста ориентированы на малышей с полутора лет. В здании предусмотрены залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинские помещения, пищеблок, прачечная.

На строительство отведено 276 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU