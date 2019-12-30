Алиханов: Уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря поможет в борьбе с особо злостными нарушителями

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-30T11:10:32+03:00

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В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря, предусматривающий лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Документ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

Уголовная ответственность дополнит административные штрафы, которые стали действенным инструментом в борьбе с черными копателями. Напомним, с 2018 года штрафы за незаконную добычу янтаря составляют от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. До этого нелегальные добытчики янтаря наказывались штрафом всего в несколько сотен рублей.

«Они откровенно смеялись в судах, говоря, что готовы купить абонемент, чтобы их только не трогали. Сейчас минимальная административная ответственность установлена в сумме 200 тысяч рублей штрафа и до 500 тысяч рублей. После того, как несколько десятков янтарщиков «налетели» на такие штрафы, они поняли, что работать на земле крайне сложно, и ушли в море», - прокомментировал ужесточение наказания губернатор Антон Алиханов.

Уголовная ответственность, по его мнению, стала продолжением этой работы и поможет в борьбе с особо злостными нарушителями.

«Уголовная ответственность будет наступать только после административной. Она нужна для отдельных, скажем так, сильно не понимающих и не воспринимающих административную ответственность, для злостных нарушителей, - подчеркнул Антон Алиханов. - Для нас это, конечно, хорошее решение: введение и административного, и уголовного наказаний. Потому что то, что творили эти копатели на земле, превращая поля в лунный пейзаж, было очень болезненной проблемой для региона. Они нарушали систему дренажа, а это негативно влияло на большие площади земель, окружающих участки с проявлениями янтаря».

По мнению Алиханова, крупные административные штрафы стали достаточно эффективным средством в борьбе с нарушителями и рискующих получить уголовное наказание будет немного.

«Надеюсь, что уголовных дел будет немного по этой теме. Не хотелось бы, чтобы мы наблюдали такое упорство янтарщиков, которое будет заканчиваться уголовными делами», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU