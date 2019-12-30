2019-12-30T11:17:09+03:00
Общество

В регионе 34 семьи получили соцвыплаты на покупку жилья в сельской местной

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Калининградской области в этом году 34 семьи получили социальную выплату на строительство или покупку жилья в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Средства выделяются в рамках федеральной программы по устойчивому развитию сельских территорий. Это помогает обеспечивать муниципалитеты специалистами и квалифицированными рабочими в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и других отраслях экономики на селе, а также улучшить демографическую ситуацию в сельской местности. Претендовать на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий могли те, кто живет и работает в сельской местности и соответствуют критериям программы.

«В этом году программой воспользовались 34 семьи, получив суммарно свыше 41 млн рублей. Все работают в сельской местности в аграрном секторе и социальной сфере. Они получили социальные выплаты на покупку (строительство) жилья. Было приобретено 2,3 тыс. кв. м жилья», - отметили в пресс-службе Минсельхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В регионе 34 семьи получили соцвыплаты на покупку жилья в сельской местной
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