Калининградец угрожал зарезать посетителей ресторана

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-30T11:37:12+03:00

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Каким образом посетитель ресторана на улице Ломоносова в Гусеве умудрился сломать стул – отдельная история. В нашем же случае главным обстоятельством является категорический отказ 33-летнего горожанина заплатить за испорченную мебель. А когда вместо официанта к нему подступили охранники заведения, гусевец выхватил нож и принялся размахивать им, угрожая перерезать всех, до кого только сможет дотянуться.

Задерживали дебошира уже полицейские, прибывшие по вызову на место происшествия. А уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» возбуждали дознаватели Гусевского ОМВД России. Обвиняемому светит до 5 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU