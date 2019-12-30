Калининградец угрожал зарезать посетителей ресторана
Каким образом посетитель ресторана на улице Ломоносова в Гусеве умудрился сломать стул – отдельная история. В нашем же случае главным обстоятельством является категорический отказ 33-летнего горожанина заплатить за испорченную мебель. А когда вместо официанта к нему подступили охранники заведения, гусевец выхватил нож и принялся размахивать им, угрожая перерезать всех, до кого только сможет дотянуться.
Задерживали дебошира уже полицейские, прибывшие по вызову на место происшествия. А уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» возбуждали дознаватели Гусевского ОМВД России. Обвиняемому светит до 5 лет за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU