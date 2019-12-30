2019-12-30T14:32:31+03:00
Общество

Стало известно, сколько шампанского выпивают калининградцы в новогодние праздники

В среднем, в новогодние праздники жители региона выпивают 1,74 бокала
Виктор Сергеев
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Калининградская область заняла 53-е место среди регионов РФ по популярности шампанского в новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В среднем, в новогодние праздники калининградцы выпивают 1,74 бокала шампанского.

По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала. Второе и третье места заняли Мурманская область и Камчатский край - 3,8 и 3,7 бокала соответственно. Также в десятке лидеров: Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край. В последнем в новогодние праздники в среднем выпивают по 3,2 бокала.

В Ингушетии и Чечне потребление шампанского почти нулевое: в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского выше (0,23, 0,46 и 0,5 соответственно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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