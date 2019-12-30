2019-12-30T11:48:55+03:00
Общество

В калининградском погрануправлении рассказали, когда ожидаются очереди на границе

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пунктах пропуска в Калининградской области в начале января 2020 года ожидаются очереди из-за большого количество путешественников. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области

«В предыдущие годы, согласно статистике, наиболее загруженными были автомобильные пункты пропуска через государственную границу «Мамоново» (Гжехотки), «Мамоново» (Гроново) и «Багратионовск» (Безледы) в утренние часы 2 и 3 января», - отметили в пресс-службе ведомства.

Пограничники рекомендуют жителям региона заранее планировать маршруты своих поездок. Также стоит помнить основные правила касающихся выезда несовершеннолетних граждан за рубеж. Прежде всего, родителям нужно позаботиться о том, чтобы у детей были оформлены заграничные паспорта, которые будут удостоверять личность гражданина России за пределами страны.

«Обращаем внимание на то, что при следовании несовершеннолетнего лица через государственную границу совместно с одним из родителей (законных представителей), документ, подтверждающий согласие второго родителя на выезд ребёнка из страны, не требуется», - добавили в пресс-службе погрануправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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