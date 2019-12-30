2019-12-30T11:59:08+03:00
Общество

Антон Алиханов: Добыча янтаря в море требует регуляции

По мнению калининградского губернатора, дайверам нужна дать возможность легально заниматься добычей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

В России необходимо законодательно отрегулировать ситуацию с так называемой «ловлей» янтаря в море. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Добыча в море требует какой-то регуляции. С учетом того, то она достаточна опасна для жизни и не столь сильно влияет на рынок, надо бы её как-то урегулировать и дать возможность легально заниматься хотя бы в небольших объемах этим видом промысла. Тем более, морю с точки зрения экологии, как мы это понимаем, ущерба такая деятельность не наносит», - сказал Антон Алиханов.

Отметим, что в Калининградской области с пугающей периодичностью гибнут дайверы, которые занимаются добычей янтаря в открытом море. Последний трагический случай произошел 20 декабря в Янтарном, когда 35-летнего мужчину придавило фрагментами грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде восстановили скульптуру «Ведьма с башни»
В Облдуму внесен законопроект о запрете продажи снюсов в Калининградской области
Калининградка потребовала от магазина 400 тысяч рублей за некачественную шубу
На выходных в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя
Мэрия Калининграда выделила 300 млн рублей на содержание и ремонт дорог
В Калининграде прохожие задержали женщину, ограбившую пенсионерку
Суд обязал администрацию Правдинска отремонтировать закрепленное за сиротами жилье
В Гурьевске открыли парк сенситивного развития
В Калининграде автослесарь разбил о дерево машину клиентки
В мэрии Калининграда сообщили, когда стартует запись детей в первый класс
Калининградка зарезала избившего ее сожителя
Алиханов: Проект строительства медицинского центра в Советске будет готов в 2020 году
Власти Калининграда объявили конкурс на лучшую концепцию Дня города
Мошенник выманил у калининградца 32 тысячи рублей
Мэрия Калининграда: Тариф на тепло с нового года не вырастет
Антон Алиханов: Добыча янтаря в море требует регуляции
В калининградском погрануправлении рассказали, когда ожидаются очереди на границе
Стало известно, сколько шампанского выпивают калининградцы в новогодние праздники
Калининградец угрожал зарезать посетителей ресторана
В регионе 34 семьи получили соцвыплаты на покупку жилья в сельской местной
Алиханов: Уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря поможет в борьбе с особо злостными нарушителями