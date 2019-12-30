Антон Алиханов: Добыча янтаря в море требует регуляции

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-30T11:59:08+03:00

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В России необходимо законодательно отрегулировать ситуацию с так называемой «ловлей» янтаря в море. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Добыча в море требует какой-то регуляции. С учетом того, то она достаточна опасна для жизни и не столь сильно влияет на рынок, надо бы её как-то урегулировать и дать возможность легально заниматься хотя бы в небольших объемах этим видом промысла. Тем более, морю с точки зрения экологии, как мы это понимаем, ущерба такая деятельность не наносит», - сказал Антон Алиханов.

Отметим, что в Калининградской области с пугающей периодичностью гибнут дайверы, которые занимаются добычей янтаря в открытом море. Последний трагический случай произошел 20 декабря в Янтарном, когда 35-летнего мужчину придавило фрагментами грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU