Мэрия Калининграда: Тариф на тепло с нового года не вырастет

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-30T12:31:11+03:00

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С 1 января 2020 года тариф на тепловую энергию, поставляемую МП «Калининградтеплосеть» останется неизменным. Одна гигакалория тепловой энергии для потребителей будет, как и в уходящем году, стоить 2427,48 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

Тариф вырастет с 1 июля, стоимость тепловой энергии увеличится на 1 рубль 54 копейки за одну гигакалорию и составит 2429,02 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU