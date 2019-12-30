Мошенник выманил у калининградца 32 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-30T12:38:32+03:00

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Житель города Светлый пал жертвой собственной доверчивости, заинтересовавшись объявлением в интернете с обещанием сделать в квартире ремонт в кратчайшие сроки и по выгоднейшим расценкам. По ходу состоявшейся личной встречи «мастер» попросил у клиента предоплату в размере 32 тысяч рублей.

- Чтобы потерпевший ничего не заподозрил, злоумышленник предоставил ему расписку о получении денежных средств и обещал приступить к ремонту на следующий день, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Однако по прошествии двух суток строитель к работам не приступил и перестал выходить на связь.

Оперуполномоченные угрозыска ОМВД России по Светловскому району по подозрению в мошенничестве задержали 30-летнего калининградца, которому теперь грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU