Власти Калининграда объявили конкурс на лучшую концепцию Дня города

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-30T12:39:50+03:00

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В Калининграде объявлен конкурс на лучшую концепцию Дня города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Концепция должна быть инновационной и реалистичной, отражать основную тему 2020 года в России - года памяти и славы и содержать мероприятия по задействованию творческих коллективов города в концертных программах и на интерактивных площадках», - отметили в пресс-службе мэрии.

Представить свои идеи могут общественные объединения и организации, учреждения, творческие коллективы, предприниматели, а также физические лица старше 18 лет. Документы на конкурс принимаются с 9 января по 7 февраля 2020 в МКУ «МФЦ Калининграда» по адресу: 236040, площадь Победы, 1.

Итоги конкурса подведут не позднее 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU