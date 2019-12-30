2019-12-30T12:48:37+03:00
Здоровье

Алиханов: Проект строительства медицинского центра в Советске будет готов в 2020 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году в Советскую городскую больницу приехали 13 новых сотрудников, в том числе средний медперсонал, благодаря которым проводятся новые для региона виды операций. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Приятно следить за изменениями, в ближайшее время поможем в приобретении оборудования для реанимационного блока», - написал Алиханов.

Глава региона добавил, что в уже в следующем году будет готова проектная документация для строительства нового медицинского центра в городе.

Как ранее писала «Комсомолка», региональные власти готовы вложить в строительство межрайонного медико-диагностический центра 4 млрд рублей. Диагностический центр планируют построить в границах ул. Гастелло – ул. Лермонтова – ул. Титова на месте бывшего военного городка с госпиталем, который был закрыт в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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