2019-12-30T13:29:50+03:00
Происшествия

Калининградка зарезала избившего ее сожителя

Прибывшие по вызову медики обнаружили в квартире тело жителя Гвардейска
Игорь ОРЕХОВ
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Вечером 24 декабря житель Гвардейска вернулся домой сильно не в духе. Сожительница 23-летнего горожанина (которая старше его на 10 лет) попала под горячую руку, получив несколько ударов. И позвонила в «Скорую», потребовав для себя медицинской помощи. Вот только когда медики, наконец, прибыли, кроме побитой, но вполне живой потерпевшей, они обнаружили в квартире труп ее обидчика.

Как выяснилось позже, в ожидании приезда врачей гражданские супруги продолжали ссориться. В конце концов дама не выдержала, схватила нож и ударила им оппонента в грудь. От полученного ранения молодой мужчина умер на месте – медикам оставалось лишь констатировать факт смерти и сообщить об этом в полицию.

- Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Убийство», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Наталья Гацко. - Входе допроса подозреваемой она не отрицала своей причастности к содеянному. Все обстоятельства совершенного преступления, включая его причины и мотивы, сейчас устанавливаются следственным путем. В том числе, будет тщательно проверена версия подозреваемой о необходимой обороне от действий сожителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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