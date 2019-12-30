2019-12-30T13:36:42+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, когда стартует запись детей в первый класс

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Запись детей в первые классы в Калининграде стартует 25 января 2020 года. Подать заявление можно через портал госуслуг, или в общеобразовательных учреждении с использованием автоматизированной системы «Запись в школу», сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13 по 25 января для родителей будущих первоклашек проведут «Дни открытых дверей», на которых они познакомятся с уставом, образовательными программами и другими документами школы.

«Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начнется не позднее 1 февраля. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленных территориях, но желающих обучаться в данном образовательном учреждении, при наличии свободных мест, начнется с 1 июля 2020», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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