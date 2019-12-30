В Калининграде автослесарь разбил о дерево машину клиентки

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-30T13:39:04+03:00

Решив покататься на только что отремонтированном автомобиле, парень угодил в ДТП

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Отремонтировав подвеску автомобиля клиентки, 23-летний работник одного из автосервисов Калининграда подумал-подумал, и решил прокатиться на чужой машине по улицам города. Увы, водителем автослесарь оказался так себе – поездка завершилась в придорожном дереве.

Отогнав покореженное авто обратно, парень вновь лихорадочно взялся за починку, надеясь успеть до прибытия владелицы транспортного средства. Но не успел…

Разгневанная автоледи тут же накатала заявление в полицию, и в отношении незадачливого стритрейсера возбудили уголовное дело о «неправомерном завладении автомобилем без цели хищения». Говорят, хорошие ремонтники в любой исправительной колонии нужны…

ИСТОЧНИК KP.RU