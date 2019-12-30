В Калининграде автослесарь разбил о дерево машину клиентки
Отремонтировав подвеску автомобиля клиентки, 23-летний работник одного из автосервисов Калининграда подумал-подумал, и решил прокатиться на чужой машине по улицам города. Увы, водителем автослесарь оказался так себе – поездка завершилась в придорожном дереве.
Отогнав покореженное авто обратно, парень вновь лихорадочно взялся за починку, надеясь успеть до прибытия владелицы транспортного средства. Но не успел…
Разгневанная автоледи тут же накатала заявление в полицию, и в отношении незадачливого стритрейсера возбудили уголовное дело о «неправомерном завладении автомобилем без цели хищения». Говорят, хорошие ремонтники в любой исправительной колонии нужны…
ИСТОЧНИК KP.RU