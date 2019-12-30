2019-12-30T13:49:33+03:00
Общество

В Гурьевске открыли парк сенситивного развития

На его создание потратили 136 млн рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Гурьевске построили парк сенситивного развития. Центральной темой проекта стало создание территории с малыми архитектурными формами сенситивной направленности, сообщает пресс-служба регионального правительства

В парке установили гудящий камень, параболический отражатель, калейдоскоп, зеркальную ротонду и раструб.

«Здесь оборудованы детские и игровые площадки, места отдыха, водные объекты, зона для выгула собак. В рамках благоустройства уложены сети водоснабжения, канализации, электросетей, обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Установлены опоры освещения и видеонаблюдение, ограждение парка. Предусмотрен хозяйственный блок и торговые павильоны. Проведено озеленение территории», - рассказали в правительственной пресс-службе.

Стоимость проекта составила порядка 136 млн рублей, размер федерального гранта – 55 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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