В Гурьевске открыли парк сенситивного развития
В Гурьевске построили парк сенситивного развития. Центральной темой проекта стало создание территории с малыми архитектурными формами сенситивной направленности, сообщает пресс-служба регионального правительства
В парке установили гудящий камень, параболический отражатель, калейдоскоп, зеркальную ротонду и раструб.
«Здесь оборудованы детские и игровые площадки, места отдыха, водные объекты, зона для выгула собак. В рамках благоустройства уложены сети водоснабжения, канализации, электросетей, обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Установлены опоры освещения и видеонаблюдение, ограждение парка. Предусмотрен хозяйственный блок и торговые павильоны. Проведено озеленение территории», - рассказали в правительственной пресс-службе.
Стоимость проекта составила порядка 136 млн рублей, размер федерального гранта – 55 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU