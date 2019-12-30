Суд обязал администрацию Правдинска отремонтировать закрепленное за сиротами жилье

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-30T13:59:52+03:00

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Суд обязал администрацию Правдинска отремонтировать жилье, закрепленное за детьми-сиротами. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

За двумя сиротами было закреплены жилье в поселках Темкино и Чайковское. В ходе прокурорской проверки было установлено, что дом и квартира находятся в антисанитарном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. В частности, в доме не было оконных рам, полов, к тому же, кто-то разобрал находившуюся там печь. В квартире, которая была закреплена за сиротой, и вовсе был пожар, а посещение было захламлено строительным мусором и старой мебелью.

Суд обязал администрацию Правдинска до 1 июля 2020 года привести жилье в пригодное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU