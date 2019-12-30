В Калининграде прохожие задержали женщину, ограбившую пенсионерку
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Инцидент случился на улице Машиностроительной в Калининграде. Возле подъезда жилого дома женщина выхватила из рук 63-летней местной жительницы сумку и попыталась убежать.
Однако, очевидцами преступления стали случайные прохожие. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, они смогли догнать преступницу и удерживали ее до приезда сотрудников вневедомственной охраны.
Росгвардейцы задержали девушку-злоумышленницу и передали ее сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU