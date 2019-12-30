Мэрия Калининграда выделила 300 млн рублей на содержание и ремонт дорог
.Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Калининграда объявила аукцион на проведение работ по ремонту и содержанию дорог в пределах города. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
На эти цели выделено 299,7 млн рублей. В перечень работ входят, в том числе, ямочный ремонт дорожного полотна, тротуаров, устройство выравнивающего покрытия, укрепление откосов, установка и регулировка люков.
Всего в списке 811 улиц. Работы победитель аукциона будет проводить в 2020-2021 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU