На выходных в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-30T14:41:17+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 34 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение предусмотрена уголовная ответственности.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «горячей линии» «Нетрезвый водитель»:8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU