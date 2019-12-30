Калининградка потребовала от магазина 400 тысяч рублей за некачественную шубу
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Жительница Балтийска пытается через суд вернуть деньги за некачественную шубу. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Осень прошлого года женщина купила норковую шубу. Спустя год обновка перестала радовать горожанку, так как проявился серьезный дефект – теклось меха, или, проще говоря, значительное выпадение ворса.
В магазине ей посочувствовали, однако деньги возвращать не стали, поэтому женщина обратилась в суд, потребовав взыскать более 400 тысяч рублей.
Чем закончится «шубная» история, узнаем в конце января следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU