Калининградка потребовала от магазина 400 тысяч рублей за некачественную шубу

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-30T15:10:15+03:00

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Жительница Балтийска пытается через суд вернуть деньги за некачественную шубу. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Осень прошлого года женщина купила норковую шубу. Спустя год обновка перестала радовать горожанку, так как проявился серьезный дефект – теклось меха, или, проще говоря, значительное выпадение ворса.

В магазине ей посочувствовали, однако деньги возвращать не стали, поэтому женщина обратилась в суд, потребовав взыскать более 400 тысяч рублей.

Чем закончится «шубная» история, узнаем в конце января следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU