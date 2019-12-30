В Облдуму внесен законопроект о запрете продажи снюсов в Калининградской области

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-30T15:20:21+03:00

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В Калининградскую областную Думу внесен проект закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей (снюсов) в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В настоящее время в свободной продаже с неограниченным доступом несовершеннолетних появились жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси без содержания табака. Смеси в силу своей доступности, дешевизны и легальности стали популярны в подростковой среде, что приводит к «привыканию» употребления никотина и появлению различных сопутствующих заболеваний граждан, в том числе подростков. Предложенным законопроектом будет установлен запрет оборота данных веществ на территории области, - заявила председатель Облдумы Марина Оргеева.

Уже 9 января проект закона будет рассмотрен на профильном комитете Думы с последующим принятием на заседании регионального парламента 10 января.

Бестабачные никотиновые смеси по сути являются аналогом классического снюса. Влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в них никотином. Концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40 - 70 мг. В то время как в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг. Следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. При этом увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.

Отметим, что на прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура выступила перед журналистами с бескомпромиссным заявлением о незамедлительном прекращении продажи некурительной никотиносодержащей продукции, более известной как снюсы. Подробности Здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU