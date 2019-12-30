В Калининграде восстановили скульптуру «Ведьма с башни»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-30T15:40:38+03:00

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В Калининграде после капитального ремонта, проведенного в доме №71-73 на улице Октябрьской (бывший дом Петерайта, спроектированный Хансом Мантойфелем и построенный в 1937 году), была восстановлена скульптура «Ведьма с башни» работы Эрнста Филитца.

Так как довоенных и послевоенных фотографий скульптуры совсем немного, и на них рассмотреть эту работу довольно сложно, совершенно непонятно, когда именно маленькая ведьма лишилась головы и конечностей. Поэтому у калининградских краеведов есть сразу несколько версий. Например, Игорь Автухов считает, что ведьму обезглавили еще нацисты (Эрнст Филитц был учеником Германа Брахерта, и многие работы обоих скульпторов были уничтожены еще до войны). Николай Чебуркин предполагает, что раз крыша и межэтажные перекрытия сгорели при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года, то в это время могла пострадать и скульптура.

Кроме того, есть версия, которую выдвинула Светлана Коновалова со ссылкой на жителей дома. Они считают, что скульптура могла пострадать во время землетрясения 2004 года, так как с крыши дома сыпались кирпичи.

Кто именно проводил работы по реставрации, «Комсомолке» оперативно выяснить не удалось. Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов пообещал предоставить эту информацию только после новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU