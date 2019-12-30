2019-12-30T18:09:28+03:00
Общество

В Балтийске открылся новый кинозал

На эти цели было выделено 5 млн рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Facebook
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В Культурно-Молодежном Центре Балтийска открылся кинозал. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

Ранее молодежный центр выиграл конкурс Фонда Кино «Поддержка кинозалов в городах с населением до 500 тысяч» и получил грант в размере 5 млн рублей. На эти средства установили новый экран, проектор бельгийского производства и современное звуковое оборудование. Дополнительно за счет средств муниципалитета более 800 тысяч было потрачено на ремонтные работы и оборудование специальной системой вентиляции киноаппаратной.

«С сегодняшнего дня жители округа имеют возможность смотреть новые фильмы одновременно с премьерами в крупнейших кинотеатрах страны. Стоимость билета на утренние сеансы составляет 100 рублей, на остальные – 150 рублей. Билеты продаются пока только в кассе КМЦ», - отметили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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