С калининградца взыскали 900 тысяч за поврежденную в ДТП машину «скорой помощи»
С жителя Гурьевска взыскали 900 тысяч рублей компенсации на поврежденную в ДТП машину «Скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В сентябре мужчина на арендованной машине в Калининграде врезался в автомобиль скорой помощи. Городской станции скорой помощи страховая компания выплатила максимальную компенсацию в размере 400 тысяч рублей, однако эти деньги не покрыли причиненный ущерб. Более того, стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля превысила его рыночную стоимость.
Ленинградский районный суд взыскал с виновника ДТП в счет возмещения ущерба 922 300 рублей, затраты на оценку убытка 16 720 рублей, а также расходы по оплате госпошлины 11 152 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU