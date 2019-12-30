2019-12-30T18:38:07+03:00
Общество

Мэрия: контейнеры для раздельного сбора мусора не работают, но их заполняют

Горожане показали, что готовы сортировать бытовые отходы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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Кажется, эксперимент по раздельному собору мусора в Калининграде уже можно считать удавшимся. Калининградцы доказали, что могут, хотят и готовы сортировать мусор.

По данным пресс-служба мэрии, горожане активно заполняют специальные контейнеры.

«Видно желание многих людей уже сейчас выбросить отходы в новые контейнеры. Пожалуйста, пока не нужно этого делать, - говорят в администрации. - Раздельный сбор мусора в Калининграде еще не работает. Региональный оператор только в январе сможет подписать договор на его вывоз.

В мэрии отметили, что контейнеры на 60 площадках в нашем городе уже установлены.

Администрация Калининграда обратилась к эко-предпринимателю Олегу Паукову из «Зеленого дела» по возможности вывозить переполненные контейнеры для раздельного сбора мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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