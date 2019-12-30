Бэк-вокалистка Аллы Пугачевой из Зеленоградска участвует во всероссийском конкурсе
В музыкальном конкурсе «Новая звезда 2020» Калининградскую область представляет наша землячка, выпускница Зеленоградской детской школы искусств Анастасия Суета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленоградска.
Музыкальный марафон «Новая звезда 2020» покажут на канале «Звезда».
31 декабря – первый тур конкурса, со 2 по 4 января покажут полуфиналы и финал конкурса, состоится голосование среди телезрителей.
Анастасия - профессиональная певица, работала бэк-вокалисткой у Аллы Пугачевой. Она – лауреат премии Александра Невского.
В конкурсе участвуют исполнители из 85 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU