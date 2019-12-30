2019-12-30T19:10:14+03:00
Звезды

Бэк-вокалистка Аллы Пугачевой из Зеленоградска участвует во всероссийском конкурсе

Первый тур покажут по ТВ 31 декабря
Александр КАТЕРУША
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Анастасия Суета.Анастасия Суета.Фото: Администрация Зеленоградска
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В музыкальном конкурсе «Новая звезда 2020» Калининградскую область представляет наша землячка, выпускница Зеленоградской детской школы искусств Анастасия Суета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленоградска.

Музыкальный марафон «Новая звезда 2020» покажут на канале «Звезда».

31 декабря – первый тур конкурса, со 2 по 4 января покажут полуфиналы и финал конкурса, состоится голосование среди телезрителей.

Анастасия - профессиональная певица, работала бэк-вокалисткой у Аллы Пугачевой. Она – лауреат премии Александра Невского.

В конкурсе участвуют исполнители из 85 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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