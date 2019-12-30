Ночью в Краснознаменске сгорел дом, пять семей остались без крова
В ночь на 30 декабря в Краснознаменске сгорел многоквартирный дом. При пожаре погиб человек, сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».
Сообщение о возгорании поступило в 05:49 с улицы Комсомольской, 7.
В результате пожара жилые помещения и имущество 5 семей (12 взрослых, 4 детей) пришли в негодность. В пожаре погиб один человек – наниматель жилого помещения, где и возник очаг возгорания.
Власти города приняли решение о расселении пострадавших. В результате трем семьям с детьми выделены муниципальные квартиры из маневренного фонда. Две семьи переехали к родственникам.
»Неравнодушными остались и жители города, передавая пострадавшим вещи, продукты, предметы первой необходимости. Из предпринимателей откликнулись ОАО «Долгов групп», передав пострадавшим наборы продуктов питания», - отметили в администрации муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU