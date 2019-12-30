Ночью в Краснознаменске сгорел дом, пять семей остались без крова

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-30T19:22:05+03:00

В результате пожара погиб человек

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В ночь на 30 декабря в Краснознаменске сгорел многоквартирный дом. При пожаре погиб человек, сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Сообщение о возгорании поступило в 05:49 с улицы Комсомольской, 7.

В результате пожара жилые помещения и имущество 5 семей (12 взрослых, 4 детей) пришли в негодность. В пожаре погиб один человек – наниматель жилого помещения, где и возник очаг возгорания.

Власти города приняли решение о расселении пострадавших. В результате трем семьям с детьми выделены муниципальные квартиры из маневренного фонда. Две семьи переехали к родственникам.

»Неравнодушными остались и жители города, передавая пострадавшим вещи, продукты, предметы первой необходимости. Из предпринимателей откликнулись ОАО «Долгов групп», передав пострадавшим наборы продуктов питания», - отметили в администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU