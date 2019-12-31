2019-12-31T14:18:58+03:00
Происшествия

В Калининграде разыскали 13-летнюю школьницу

Девочка проводила время у подруги
Кирилл Алексеев
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Несколько часов понадобилось полицейским, чтобы разыскать 13-летнюю школьницу Валерию М., которая ушла из дома накануне.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, после обращения родителей девочки незамедлительно полицейскими были приняты все меры для установления местонахождения разыскиваемой, ориентировка с приметами была переданы всем патрульным нарядам, сотрудники полиции проверяли контакты пропавшей и места ее возможного нахождения.

- В результате проведенной работы инспекторы отдела по делам несовершеннолетних получили информацию о том, что школьница находится на улице Маршала Борзова у своей подруги. Полицейские доставили 13-летнюю Валерию в отдел полиции и передали родителям. Сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома, - сообщила начальник пресс-службы Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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