В Озерске двое покупателей подрались из-за золотой мишуры
Предновогодняя драка произошла на востоке Калининградской области. Как сообщили в группе "Подслушано в Озерске" в одном из магазинов двое мужчин схватились в рукопашной схватке из-за мишуры.
"Жена дала указания одному из мужчин принести золотой мишуры, - рассказывает очевидец. - А другой мужчина не желая стоять в длинной очереди долго, отодвинул мальчика лет девяти и встал на его место".
К тому же мишура стремительно заканчивалась. В итоге дин из мужчин пустил в ход кулаки.
"Люди вы что? Где ваша человечность, воспитание, хорошее настроение в преддверии Нового года? Давайте вести себя достойно, несмотря на сложные жизненные ситуации", - призывает автор поста.
О победителе драки ничего не сообщается. В полицию никто не обращался.
ИСТОЧНИК KP.RU