2019-12-31T14:43:53+03:00
Происшествия

В Озерске двое покупателей подрались из-за золотой мишуры

В полицию никто обращаться не стал
Кирилл Алексеев
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..Фото: Кирилл Алексеев
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Предновогодняя драка произошла на востоке Калининградской области. Как сообщили в группе "Подслушано в Озерске" в одном из магазинов двое мужчин схватились в рукопашной схватке из-за мишуры.

"Жена дала указания одному из мужчин принести золотой мишуры, - рассказывает очевидец. - А другой мужчина не желая стоять в длинной очереди долго, отодвинул мальчика лет девяти и встал на его место".

К тому же мишура стремительно заканчивалась. В итоге дин из мужчин пустил в ход кулаки.

"Люди вы что? Где ваша человечность, воспитание, хорошее настроение в преддверии Нового года? Давайте вести себя достойно, несмотря на сложные жизненные ситуации", - призывает автор поста.

О победителе драки ничего не сообщается. В полицию никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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