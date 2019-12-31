В Калининграде пройдет Всероссийский боксерский форум

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-31T14:50:26+03:00

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С 31 января по 1 февраля в Калининграде пройдет второй Всероссийский боксерский форум.

Как сообщило РИА "Новости", в рамках форума пройдут различные семинары, а завершится мероприятие масштабным боксерским шоу с участием лучших спортсменов.

- В рамках этого мероприятия пройдет и боксерское шоу, и будет проведена масштабная работа с региональными федерациями, - сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - В частности, будут обсуждаться антидопинговые вопросы, будут проведены тренерские и судейские семинары. Также особое внимание уделим региональному маркетингу. Нам предстоит большая и очень важная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU