Экоактивистка из Калининграда получила политическое убежище в Германии

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-31T14:58:43+03:00

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Экоактивистка из Калининграда Александра Королева, сопредседатель группы "Экозащита" признана в Германии жертвой политических преследований и получила политическое убежище в этой стране. Об этом сообщили в группе "Экозащита", добавив, что решение о статусе политического беженца было принято 19 декабря 2019 года.

- Год заканчивается на оптимистической ноте, - сказала Александра Королева. - Я чувствую себя в безопасности в Германии и понимаю, что могу продолжать свою работу ради сохранения прав человека на благоприятную окружающую среду. Как любой нормальный человек, я предпочла бы жить и работать на родине.

Александра Королева покинула Россию летом этого года, когда против нее были возбуждены пять уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU