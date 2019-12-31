Экоактивистка из Калининграда получила политическое убежище в Германии
Экоактивистка из Калининграда Александра Королева, сопредседатель группы "Экозащита" признана в Германии жертвой политических преследований и получила политическое убежище в этой стране. Об этом сообщили в группе "Экозащита", добавив, что решение о статусе политического беженца было принято 19 декабря 2019 года.
- Год заканчивается на оптимистической ноте, - сказала Александра Королева. - Я чувствую себя в безопасности в Германии и понимаю, что могу продолжать свою работу ради сохранения прав человека на благоприятную окружающую среду. Как любой нормальный человек, я предпочла бы жить и работать на родине.
Александра Королева покинула Россию летом этого года, когда против нее были возбуждены пять уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU