2019-12-31T14:58:43+03:00
Политика

Экоактивистка из Калининграда получила политическое убежище в Германии

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экоактивистка из Калининграда Александра Королева, сопредседатель группы "Экозащита" признана в Германии жертвой политических преследований и получила политическое убежище в этой стране. Об этом сообщили в группе "Экозащита", добавив, что решение о статусе политического беженца было принято 19 декабря 2019 года.

- Год заканчивается на оптимистической ноте, - сказала Александра Королева. - Я чувствую себя в безопасности в Германии и понимаю, что могу продолжать свою работу ради сохранения прав человека на благоприятную окружающую среду. Как любой нормальный человек, я предпочла бы жить и работать на родине.

Александра Королева покинула Россию летом этого года, когда против нее были возбуждены пять уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24