2019-12-31T18:25:25+03:00
Общество

Где посмотреть новогоднее видеообращение губернатора Антона Алиханова

Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник, 31 января, губернатор Калининградской области Антон Алиханов поздравит жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, трансляция новогоднего обращения Антона Алиханова состоится в эфире телеканалов «Каскад» и СТС в 23.50 (время местное).

Видеобращение губернатора также будет размещено на официальном сайте правительства Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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