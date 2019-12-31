Где посмотреть новогоднее видеообращение губернатора Антона Алиханова
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник, 31 января, губернатор Калининградской области Антон Алиханов поздравит жителей региона.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, трансляция новогоднего обращения Антона Алиханова состоится в эфире телеканалов «Каскад» и СТС в 23.50 (время местное).
Видеобращение губернатора также будет размещено на официальном сайте правительства Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU