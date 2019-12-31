2019-12-31T18:20:56+03:00
Экономика

Производитель шоколадной глазури из Светлогорска получил льготный заем

Кирилл Алексеев
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«Торгово-промышленная компания» из Светлогорска, специализирующаяся на производстве шоколадной глазури, первой в регионе воспользовалась новой программой поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соглашение о предоставлении займа «ТПК» заключила с Фондом развития промышленности региона, который входит в структуру Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.

- Средства в размере 20,9 млн рублей, полученные на пять лет под 5% годовых, компания направляет на закупку оборудования для новой производственной линии.

По словам генерального директора «ТПК» Артема Ноздрачева, заем закрывает более 80 процентов затрат на эти цели. На новой линии будет организован выпуск нового ассортимента, в том числе шоколадных дропсов, используемых для украшения кондитерских изделий. Потребителями продукции светлогорского завода являются крупные российские фабрики, включая известные бренды холдинга «Объединенные кондитеры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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