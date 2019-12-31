2019-12-31T18:50:47+03:00
Общество

В Зеленоградске завершилась реконструкция двух площадей и одной улицы

Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Зеленоградске проведены работы по благоустройству центральной части города. Этот муниципалитет вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году.

В частности, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проведен большой комплекс работ на трех объектах. В рамках реконструкции улицы Ленина отремонтированы дорожное полотно и тротуары с учетом создания безбарьерной среды. Установлено новое уличное освещение.

На Привокзальной площади создано единое пешеходное пространство в одном уровне из крупноформатной плитки с гранитной крошкой. Построен навес для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, высажены дополнительные зеленые насаждения, установлены урны, уличное и декоративное освещение.

На территории Центральной площади уложен динамический рисунок гранитными плитами.

На реализацию проекта реконструкции центральной части Зеленоградска направлено 234,8 млн рублей, из них из федерального бюджета – 55 млн рублей. При этом объем частных инвестиций составил 115 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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