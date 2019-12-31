41-летний калининградец, ограбивший квартиру в Приморске, сдался полиции

СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-31T20:17:43+03:00

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Подозреваемый в краже имущества из квартиры, которая произошла 8 декабря в Приморске, сдался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

- Вечером, увидев себя в розыске, мужчина решил не усугублять вину и наутро сам пришел в полицию, сознавшись в том, что совершил. Похищенные из квартиры вещи были возвращены хозяевам, - уточнила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Ранее видеозапись, на которой предполагаемый злоумышленник совершает покупки в магазине, была ранее опубликована в средствах массовой информации с целью установления его личности.

В настоящее время 41-летний житель Калининграда дает объяснения в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU