В новогоднем поздравлении калининградский губернатор перечислил главнее успехи 2019-го

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:43:20+03:00

Антон Алиханов заявил, что самый западный регион страны должен стать и самым комфортным для жизни в России

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В своем новогоднем обращении к жителям Калининградской области губернатор Антон Алиханов перечислил главные достижения 2019 года.

Среди прочих были упомянуты такие события, как введение электронных виз, по которым самый западный регион России посетили уже свыше 73 тысяч иностранных туристов, активное дорожное строительство, успехи в социальной сфере (например, оснащение медучреждений современной аппаратурой, сердечно-сосудистый центр в Гусеве, самая большая в области школа на улице Аксакова в Калининграде и т. д.) и стартовавшая программа «Восток» по созданию новых рабочих мест.

- Планомерно мы двигаемся к амбициозной цели – сделать наш регион самым комфортным для жизни в России, - заявил Алиханов.

Кстати, благодаря внутренней миграции в 2019 году население Калининградской области выросло на 12 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU