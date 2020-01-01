2020-01-01T14:00:37+03:00
Происшествия

В Калининграде БМВ таранил фонарный столб

Водитель и пассажир скрылись с места дорожно-транспортного происшествия
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Иномарка получила серьезные повреждения.Иномарка получила серьезные повреждения.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

Вечером 31 декабря на улице 9 апреля в Калининграде автомобиль марки БМВ вылетел за пределы проезжей части и врезался в придорожную опору освещения.

В результате ДТП иномарка получила технические повреждения. О характере травм водителя и пассажира машины пока ничего не известно, поскольку оба они предпочли не дожидаться прибытия полиции и покинули место происшествия. Но поскольку, как свидетельствуют очевидцы, удалились на своих двоих, можно предполагать, что люди в этой аварии серьезных повреждений не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24