В Калининграде БМВ таранил фонарный столб
Водитель и пассажир скрылись с места дорожно-транспортного происшествия
Иномарка получила серьезные повреждения.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Вечером 31 декабря на улице 9 апреля в Калининграде автомобиль марки БМВ вылетел за пределы проезжей части и врезался в придорожную опору освещения.
В результате ДТП иномарка получила технические повреждения. О характере травм водителя и пассажира машины пока ничего не известно, поскольку оба они предпочли не дожидаться прибытия полиции и покинули место происшествия. Но поскольку, как свидетельствуют очевидцы, удалились на своих двоих, можно предполагать, что люди в этой аварии серьезных повреждений не получили.
ИСТОЧНИК KP.RU