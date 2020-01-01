В Калининграде БМВ таранил фонарный столб

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:00:37+03:00

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Вечером 31 декабря на улице 9 апреля в Калининграде автомобиль марки БМВ вылетел за пределы проезжей части и врезался в придорожную опору освещения.

В результате ДТП иномарка получила технические повреждения. О характере травм водителя и пассажира машины пока ничего не известно, поскольку оба они предпочли не дожидаться прибытия полиции и покинули место происшествия. Но поскольку, как свидетельствуют очевидцы, удалились на своих двоих, можно предполагать, что люди в этой аварии серьезных повреждений не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU